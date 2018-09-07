В городе Сент-Катаринс (Канада, провинция Онтарио), расположенном в 20 километрах от Ниагарского водопада, прогремела стрельба. В результате перестрелки, вспыхнувшей в самом центре города, пострадали три человека.
В городе Сент-Катаринс (Канада, провинция Онтарио), расположенном в 20 километрах от Ниагарского водопада, прогремела стрельба. В результате перестрелки, вспыхнувшей в самом центре города, пострадали три человека.
Они госпитализированы, передает ТАСС. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Полиция разыскивает вооруженных злоумышленников, на месте ЧП работают кинологи.