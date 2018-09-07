Забавный инцидент сняли на видео посетители сафари-парка в лесном заповеднике Джхалана в Индии. Там отважная дворняга дала яростный отпор леопарду, который пытался напасть на нее. В итоге хищнику пришлось ретироваться в кусты.

Забавный инцидент сняли на видео посетители сафари-парка в лесном заповеднике Джхалана в Индии. На дороге, по которой они ехали на джипах, спокойно лежала собака. Однако туристы видели, что из-за кустов ее некоторое время караулил леопард.В какой-то момент хищник вышел на дорогу, чтобы схватить свою добычу. Однако дворняга дала отпор: она так долго и истошно лаяла, что леопарду пришлось ретироваться.Причем, и после того, как хищник скрылся в кустах, собака продолжала лаять ему вслед, а затем спокойно улеглась на дороге.Представитель парка позже прокомментировал эту запись. По его словам леопард по кличке Джульетта решила "не связываться" с собакой исключительно из-за того, что рядом находились люди на автомобилях. В противном случае дворняга вряд ли осталась бы жива, пишет Daily Mail и публикует видео инцидента.