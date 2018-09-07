Юноша купил пива и чипсов

Юноша купил пива и чипсовВ Муроме 16-летний подросток украл банковскую карту у друга семьи. Мальчик знал пароль, поэтому без труда снял с неё 20 тысяч рублей.Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, 58-летний мужчина разрешил мальчику пожить у него в квартире. Он выдал подростку ключи и сказал пароль от карточки, чтобы тот мог покупать продукты. Зная заветные цирфы, тот взял кошелек, пока мужчина спал. Подросток снял 20 тысяч и вернул карту на место.Он купил пива и чипсов, пригласил знакомого, угостил его и передал часть средств на хранение. Эти деньги полицейские вернули мужчине, который приютил юношу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.