Пожилая женщина получила компенсацию в 300 тысяч рублей

Пожилая женщина получила компенсацию в 300 тысяч рублейВ Муроме 71-летнюю пенсионерку зажало автоматической дверью в банке, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Первую помощь ей оказали сотрудники финансовой организации. Они и рассказали пожилой женщине о неисправности механизма. В течение трех месяцев пенсионерка проходила лечение. В результате перелом все равно сросся неправильно. Из-за этого она не может заниматься с детьми на фортепьяно.Теперь женщина нуждается в срочной операции. Она обратилась за помощью в суд и выиграла дело. Теперь банк должен выплатить ей 300 тысяч рублей.