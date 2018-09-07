Помните, что садясь за руль в нетрезвом состоянии вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу всех участников дорожного движения.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя районного поселка Ставрово, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Автомобиль «ВАЗ-21120» под управлением мужчины был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы на одной из улиц поселка Ставрово в середине августа текущего года. Водитель, от которого исходил запах алкоголя, прошел освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он находится в состоянии опьянения.Свою вину мужчина отрицать не стал. Установлено, что ранее автолюбитель привлекался не только к административной ответственности, но и был судим за совершение аналогичных деяний.Госавтоинспекция напоминает: в случае употребления спиртных напитков, воспользуйтесь услугами такси или пассажирским транспортом.