Мужчина незаконно завладел иномаркой своего приятеля, на которой, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, съехал в кювет.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя одной из районных деревень, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Установлено, что вечером 23 августа текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладел автомашиной «Mitsubishi Lancer» своего приятеля, которую последний на некоторое время оставил на хранение.Двигаясь в районе железнодорожного переезда в деревне Колокша Собинского района мужчина заметил следовавший за ним патруль ДПС. Просьбу остановить транспортное средство нетрезвый водитель проигнорировал и только ускорил движение. В районе деревни Парфентьево мужчина, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет.Задержанный на месте автолюбитель, как установили госавтоинспекторы, неоднократно судим за систематическое управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.Свою вину местный житель признал. Расследование уголовного дела продолжается.