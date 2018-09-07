Его задержали полицейские

Его задержали полицейскиеВ Волгореченске 19-летний юноша поджег три автомобиля, чтобы скрыть следы краж, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Рано утром в МЧС позвонили местные жители. Они сообщили, что на парковке горят три авто - Renault Megane, Hyundai Galloper и Chevrolet Viva. На место происшествия прибыли спасатели. Им удалось спасти только одну машину. Специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог.Полицейские смогли выйти на след злоумышленника и задержали юношу. Оказалось, что до преступления он отдыхал в баре. По дороге домой он решил залезть на автостоянку и украсть чужие вещи. После молодой человек поджег машины, чтобы скрыть улики.Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.