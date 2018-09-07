Врачи поставили диагноз Валерию Леонтьеву. Об этом он сообщил в своем Instagram. Это пневмония. Из-за нее певец не сможет выступить на фестивале Новая волна в Сочи. Медики категорически запретили Леонтьеву выступать.

Врачи поставили диагноз Валерию Леонтьеву. Об этом он сообщил в своем Instagram. Это пневмония. Из-за нее певец не сможет выступить на фестивале "Новая волна в Сочи". Медики категорически запретили Леонтьеву выступать, сообщает РИА Новости."Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом", — написал Валерий Леонтьев на своей страничке в Instagram.Жаль огорчать вас, обратился певец к своим поклонникам. Он надеется, что сможет встать на ноги к концерту закрытия фестиваля. Семнадцатый конкурс молодых исполнителей "Новая волна" (New Wave) проходит в Сочи с 4 по 9 сентября 2018 года. До 2014 года конкурс проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года переехал в Сочи.