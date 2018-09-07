Полицейские наглядно показали и рассказали о своей деятельности участникам и гостям форума.

6 сентября во Владимире прошел пятый по счёту молодёжный добровольческий форум Центрального федерального округа и регионов России «ДоброСаммит», в котором приняли участие авторы и участники общественных проектов из разных уголков страны, а также представители различных ведомств, в том числе региональной полиции.В рамках тематической площадки УМВД России по Владимирской области, сотрудники Управления рассказали участникам и гостям форума о службе в органах внутренних дел, о проведенных акциях, шефской работе в детских домах, участии в спортивных мероприятиях и работе «Молодежного добровольческого патруля». Вниманию посетителей была предложена выставка средств фиксации и пресечения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, экспозиция специальных технических приборов и материалов, используемых экспертами-криминалистами в служебной деятельности. Каждый желающий мог попытаться освоить базовые приёмы рукопашного боя и самообороны, под руководством опытных наставников.Особое внимание правоохранители уделили самым юным участниками «ДоброСаммита» - для малышей была организована детская площадка «Лаборатория безопасности». Здесь ребятам представилась уникальная возможность побыть в роли инспектора дорожного движения, в игровой форме повторить правила безопасного поведения на улице, познакомиться с организацией дорожного движения в городе на миниатюрном макете и поучаствовать в викторине.