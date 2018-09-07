Все участки прошли комиссионную проверку

Все участки прошли комиссионную проверкуИзбирательные участки Владимира подготовлены ко дню выборов губернатора и депутатов Законодательного собрания Владимирской области, сообщает пресс-служба городской администрации.9 сентября с 8:00 до 20:00 в областном центре будут работать 143 избирательных участка. Из них 141 постоянный и два временных в медицинских учреждениях. Все участки прошли комиссионную проверку.Администрация Владимир по согласованию с избирательной комиссией Октябрьского района в этом году организовала для удобства жителей микрорайона Веризино участок для голосования № 447 по адресу: улица Куйбышева, 5.Участок №424, который раньше располагался в здании управления МВД России по Владимиру, перенесен в здание Музея природы по адресу: улица Мира, 19.