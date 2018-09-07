Пострадавший в драке подросток попал в больницу

Пострадавший в драке подросток попал в больницуФрунзенский районный суд Владимира частично удовлетворил иск родителей подростка, пострадавшего в результате драки из-за девушки, сообщается на сайте суда.Двое школьников подрались в январе 2017 года. В суде истица сообщила, что обидчик по мотиву личной неприязни нанес ее сыну удары по голове и туловищу. В результате был причинен вред здоровью средней тяжести. Истица попросила взыскать с ответчиков (другого подростка и его отца) 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Ответчики возражали против этих требований. По их мнению, молодые люди подрались не по мотиву неприязни, а из-за девушки.Суд принял во внимание, что в результате драки пострадавших подросток лечился в стационаре, а затем проходил амбулаторное лечение. После черепно-мозговой травмы необходимо длительное наблюдение у врачей. Суд пришел к выводу о взыскании компенсации морального вреда в размере 70 тысяч рублей, 3 тысяч рублей на приобретение и 12 тысяч рублей на судебные расходы и оплату услуг представителя.