Пора прививаться от гриппа. Об этом напоминает региональный Роспотребнадзор. Вакцинация эффективно помогает предотвратить или значительно ослабить течение болезни, а также уберечься от опасных осложнений.

Пора прививаться от гриппа. Об этом напоминает региональный Роспотребнадзор. Вакцинация эффективно помогает предотвратить или значительно ослабить течение болезни, а также уберечься от опасных осложнений. Сентябрь и октябрь - самое благоприятное время для прививок: иммунитет к вирусам как раз успевает сформироваться перед сезонными эпидемиями. Прививками планируют охватить не менее 45 процентов населения. Пройти вакцинацию можно по полису в медучреждениях по месту жительства или организованно вместе с рабочим коллективом, если руководство вызовет бригаду медиков на предприятие или в организацию.