Денис Пушилин назначил заместителей председателя Совета министров Донецкой народной республики. Исполнять обязанности вице-премьера будут Алексей Ананченко, Владимир Антонов и Екатерина Матющенко. Первый займется стратегией развития республики, второй возглавит социальный блок, а Екатерина Матющенко, как министр финансов, возглавит блок по бюджету и финансам.

Денис Пушилин назначил заместителей председателя Совета министров Донецкой народной республики. Исполнять обязанности вице-премьера будут Алексей Ананченко, Владимир Антонов и Екатерина Матющенко. Первый займется стратегией развития республики, второй возглавит социальный блок, а Екатерина Матющенко, как министр финансов, возглавит блок по бюджету и финансам.Как уточняет ТАСС, соответствующие указы врио главы ДНР размещены на официальном сайте провозглашенной республики.Кроме того, Пушилин сменил председателя Верховного суда республики, отстранив от этой должности Эдуарда Якубовского. Новым председателем Верховного суда ДНР назначен Андрей Ким.Самого Дениса Пушилина назначил на должность врио главы ДНР Народный совет до проведения новых выборов 11 ноября. Одновременно он возглавил правительство республики. Прежний глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате теракта 31 августа.