Престижная многодневка Вуэльта продолжается в Испании. 7 сентября состоялся 13-й этап гонки, который стартовал в Кандасе, а финишировал на горе Ла-Камперона. Победителем этапа стал испанский велогонщик Оскар Родригес из команды Euskadi-Murias.

Престижная многодневка "Вуэльта" продолжается в Испании. 7 сентября состоялся 13-й этап гонки, который стартовал в Кандасе, а финишировал на горе Ла-Камперона. Победителем этапа стал испанский велогонщик Оскар Родригес из команды Euskadi-Murias.Родригес преодолел дистанцию 174,8 км за 4 часа 17 минут 5 секунд. Второе место занял поляк Рафал Майка из Bora-Hansgrohe, проигравший победителю 19 секунд. Третьим стал бельгиец Дилан Тенс из команды BMC (отставание 30 секунд).Лучшим среди россиян стал Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin, который финишировал седьмым с отставанием в 1 минуту 12 секунд. Его партнер и соотечественник Павел Кочетков занял 109-е место (+26.40). Еще один россиянин Павел Сиваков (Sky) отстал на 27 минут 21 секунду и расположился протоколе на 118-й строчке.В генеральной классификации лидирует испанец Хесус Эррада из команды Cofidis. Второе место с отставанием в 1 минуту и 42 секунды занимает британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). Третьим идет колумбиец Наиро Кинтана из команды Movistar (+1.50). Лучшим из россиян остается Закарин, который смог подняться на 34-е место (+16.29).