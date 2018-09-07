Певица Настя Кудри после страшного ДТП серьезно пострадала.
Ей ампутировали два пальца на левой руке.
Певица Настя Кудри после страшного ДТП серьезно пострадала.
Ей ампутировали два пальца на левой руке.
Авария произошла месяц назад. Девушка поехала в Ницу, чтобы
поддержать маму, которая участвовала в танцевальном состязании. Однако в пути со
звездой случилось несчастье.
Настя ехала по серпантину, когда ей на встречу выехал автомобиль.
Девушка испугалась столкновения и выкрутила руль вправо. Машина полетела со
скалы вниз, преодолев 18 метровую высоту, она пиземлилась. К счастью, артистка осталась жива, однако потеряла пальцы.
"Настя очнулась, уже будучи в больнице. К счастью, все
обошлось, но врачам пришлось ампутировать ей два пальца на правой руке", —
рассказал пиар-агент певицы Константин Филиппов.
По словам менеджера артистки, знаменитость долгое время не
могла найти в себе силы рассказать об этом поклонникам. Однако помощь психолога
ей не понадобилась, Кудре помогли близкие и друзья, они поддержали девушку в
трудный момент. И теперь она хочет говорить о своей беде, а также помогать всем
тем, кто попал в такую же ситуацию.
"Настя не впала в депрессию. Она приняла ситуацию такой,
какая она есть. Она не стесняется того, что у нее отсутствуют два пальца и не
прячет руку от окружающих. Сейчас все нормально. Она приступила к репетициям,
так что все идет по графику", – цитирует Филиппова StarHit.
Напомним, настоящая фамилия Анастасии – Кудряшкина. Она дочь
олигарха Игоря Кудряшкина. Девушка начала карьеру
исполнительницы в 15 лет. На ее счету десятки песен, несколько клипов и дует с
Ольгой Бузовой, за который, говорят, она заплатила несколько миллионов рублей.