Певица Настя Кудри после страшного ДТП серьезно пострадала. Ей ампутировали два пальца на левой руке.

Певица Настя Кудри после страшного ДТП серьезно пострадала.Ей ампутировали два пальца на левой руке.Авария произошла месяц назад. Девушка поехала в Ницу, чтобыподдержать маму, которая участвовала в танцевальном состязании. Однако в пути созвездой случилось несчастье.Настя ехала по серпантину, когда ей на встречу выехал автомобиль.Девушка испугалась столкновения и выкрутила руль вправо. Машина полетела соскалы вниз, преодолев 18 метровую высоту, она пиземлилась. К счастью, артистка осталась жива, однако потеряла пальцы."Настя очнулась, уже будучи в больнице. К счастью, всеобошлось, но врачам пришлось ампутировать ей два пальца на правой руке", —рассказал пиар-агент певицы Константин Филиппов.По словам менеджера артистки, знаменитость долгое время немогла найти в себе силы рассказать об этом поклонникам. Однако помощь психологаей не понадобилась, Кудре помогли близкие и друзья, они поддержали девушку втрудный момент. И теперь она хочет говорить о своей беде, а также помогать всемтем, кто попал в такую же ситуацию."Настя не впала в депрессию. Она приняла ситуацию такой,какая она есть. Она не стесняется того, что у нее отсутствуют два пальца и непрячет руку от окружающих. Сейчас все нормально. Она приступила к репетициям,так что все идет по графику", – цитирует Филиппова StarHit.Напомним, настоящая фамилия Анастасии – Кудряшкина. Она дочьолигарха Игоря Кудряшкина. Девушка начала карьеруисполнительницы в 15 лет. На ее счету десятки песен, несколько клипов и дует сОльгой Бузовой, за который, говорят, она заплатила несколько миллионов рублей.