После выявления множества нестыковок в новых фактах по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Лондон пытается нелепо оправдываться. Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил о каких-то 37 версиях этого происшествия, которые ему предоставила Россия.

После выявления множества нестыковок в новых фактах по делуоб отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Лондон пытается нелепооправдываться. Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил о каких-то 37версиях этого происшествия, которые ему предоставила Россия.Дипломат обвинил Россию в том, что она представила вымышленныеверсии по делу Скрипалей. Бристон сообщил и число – 37. Правда, ни об одной таки не поведал."Россия уводит в сторону от фактов. Мария Захарова спросила,почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. Это фото с двух разныхкамер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилета", – приводит слова главы британской дипмиссии РИА Новости.Даже если предположить, что некто Петров и Боширов сняты камераминаблюдения в лондонском аэропорту в разных коридорах, как две капли воды похожихдруг на друга, то неужели они не договариваясь оказались в одних и тех жеточках в 16 часов 22 минуты 43 секунды. То есть они шли с одинаковой скоростью– секунда в секунду. Здравомыслящему человеку в это поверить трудно.Также невозможно представить, чтобы разведчики так нелепо себявели – ходили под камерами наблюдения, оставляли после себя флакон из-под яда и,главное, открыто въезжали в страну вдвоем.Эксперты говорят, что диверсионные операции проводятся иначе.Обычно группа из нескольких человек прибывает из разных стран мира в разныедни, до этого для нее готовится соответствующее почва другими разведчиками:снимается жилье в частном секторе, изучаются маршруты без камер видеонаблюденияи так далее. А проведя запланированную операцию, разведчики или диверсанты, соблюдая жесткие мерыбезопасности, покидают страну.Напомним, что накануне, 6 сентября Скотланд-ярд опубликовалфотографии подозреваемых по делу Скрипалей, а премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй выступила с очередной обличительной речью в парламенте.По версиибританских следователей, Александр Петров и Руслан Боширов были названы главными обвиняемыми в отравлении Скрипалей, а также офицераминесуществующей в России организации – Главного разведывательного управления. В 2010 году ГРУ было переименовано в Главноеуправление Генерального штаба Вооруженных сил России.