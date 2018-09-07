Певица Жасмин напугала поклонников. Увидев на выложенной в Instagram фотографии страшно исхудавшую звезду, фанаты всерьез обеспокоились ее здоровьем.

Певица Жасмин напугала поклонников. Увидев на выложенной в Instagram фотографии страшноисхудавшую звезду, фанаты всерьез обеспокоились ее здоровьем.Жасмин держит подписчиков в курсе всех изменений – как в жизни, так и в творчестве. Сейчасартистка участвует в фестивале "Новая волна" в Сочи. Звезда регулярнодемонстрирует фолловерам новые образы для выхода на красную дорожку.Однако последнее фото большинство поклонников простонапугало. 40-летняя певица предстала резко похудевшей – некоторые подписчикидаже стали волноваться за здоровье артистки. "Как будто и не Жасмин,неужели так похудела? Эта худоба ей ужасно не идет", "Ой, такаяхудоба прибавляет возраста", – беспокоятся комментаторы.Фанаты звезды в курсе, что она много времени уделяет диетами упражнениям, чтобы оставаться в форме. Но теперь некоторые решили, чтоартистка перестаралась. Ей советуют остановиться, так как она выглядит больнойи сильно "повзрослевшей".Жасмин приняла участие в открытии конкурса "Новаяволна – 2018". Кроме того, она посетила все возможные мероприятия – вчастности, "белую вечеринку" и танцы под хиты в исполнении ВеркиСердючки. При этом на снимках профессиональных фотографов, работающих нафестивале, певица вовсе не выглядит худой – фанаты буквально на дняхвосхищались ее женственностью. Видимо, артистка просто выбрала неудачный ракурсдля селфи, пишет .Хотя некоторым подписчикам и такая Жасмин очень нравится. Преданные фанаты в комментариях восхищаются ее красотой.