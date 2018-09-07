Певица Жасмин напугала поклонников. Увидев на выложенной в Instagram фотографии страшно
исхудавшую звезду, фанаты всерьез обеспокоились ее здоровьем.
Певица Жасмин напугала поклонников. Увидев на выложенной в Instagram фотографии страшно
исхудавшую звезду, фанаты всерьез обеспокоились ее здоровьем.
Жасмин держит подписчиков в курсе всех изменений – как в жизни, так и в творчестве. Сейчас
артистка участвует в фестивале "Новая волна" в Сочи. Звезда регулярно
демонстрирует фолловерам новые образы для выхода на красную дорожку.
Однако последнее фото большинство поклонников просто
напугало. 40-летняя певица предстала резко похудевшей – некоторые подписчики
даже стали волноваться за здоровье артистки. "Как будто и не Жасмин,
неужели так похудела? Эта худоба ей ужасно не идет", "Ой, такая
худоба прибавляет возраста", – беспокоятся комментаторы.
Фанаты звезды в курсе, что она много времени уделяет диетам
и упражнениям, чтобы оставаться в форме. Но теперь некоторые решили, что
артистка перестаралась. Ей советуют остановиться, так как она выглядит больной
и сильно "повзрослевшей".
Жасмин приняла участие в открытии конкурса "Новая
волна – 2018". Кроме того, она посетила все возможные мероприятия – в
частности, "белую вечеринку" и танцы под хиты в исполнении Верки
Сердючки. При этом на снимках профессиональных фотографов, работающих на
фестивале, певица вовсе не выглядит худой – фанаты буквально на днях
восхищались ее женственностью. Видимо, артистка просто выбрала неудачный ракурс
для селфи, пишет .
Хотя некоторым подписчикам и такая Жасмин очень нравится. Преданные фанаты в комментариях восхищаются ее красотой.