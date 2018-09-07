Пытаясь скрыться от полицейских, молодой человек выбрасывал растения, одновременно пытаясь съесть часть из их.

5 сентября текущего года отделом дознания ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего ранее судимого жителя города Суздаль, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства).Утром 1 сентября инспекторами ГИБДД Суздальского ОМВД по имеющейся оперативной информации на въезде в город Суздаль был остановлен автомобиль, пассажир которого, заметив полицейских, резко выбежал из салона. Пытаясь скрыться, молодой человек выбрасывал растения, внешне напоминающие коноплю, одновременно пытаясь съесть часть из их.Местный житель был задержан. Прибывшими на место оперативниками растения были изъяты. Результаты исследования подтвердили, что молодой человек пытался избавится от наркосодержащего растения конопля.Фигурант дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.