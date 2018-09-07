Журналисты обнаружили в Пхеньяне, где идет подготовка к празднованию 70-летней годовщины основания КНДР, знаменитого французского актере Жерара Депардье. Как пишут СМИ, он сидел, будучи явно огорченным, в одном из баров и пообщаться с прессой желания не изъявил.

Журналисты обнаружили в Пхеньяне, где идет подготовка к празднованию 70-летней годовщины основания КНДР, знаменитого французского актера Жерара Депардье. Как пишут СМИ, он сидел, "будучи явно огорченным", в одном из баров и пообщаться с прессой желания не изъявил.Как напоминает РИА Новости, 9 сентября КНДР будет праздновать 70-летнию годовщину образования. Россию на этих мероприятиях будет представлять спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По данным ТАСС, журналисты ведущих мировых изданий уже прибыли в Пхеньян для освещения торжественного парада в честь 70-летия образования КНДР. Для облегчения работы журналистов их сопровождают гиды с переводчиками.