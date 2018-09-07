В Сети появились пикантные фото всемирно известной исполнительницы Кайли Миноуг. На кадрах австралийская певица запечатлена с голой грудью на пляже.

В Сети появились пикантные фото всемирно известной исполнительницы Кайли Миноуг. На кадрах австралийская певица запечатлена с голой грудью на пляже.Хакеры добрались до Кайли Миноуг. Киберпреступники слили в Сеть откровенные фотографии артистки. Однако они не являются современными. По некоторым оценкам, снимки были сделаны 5-10 лет назад.На заветных кадрах Кайли Миноуг, снятая ушлыми папарацци на пляже, запечатлена в трусиках и с голой грудью. Австралийская исполнительница без стеснения демонстрирует небольшую грудь, которую, впрочем, уже успели раскритиковать недоброжелатели. В Сети комментаторы обозвали бюст Кайли ушами спаниеля и посоветовали "не позориться". Другие пользователи предположили, что это вброс, то есть фотографии появились специально, чтобы напомнить общественности об артистке.Однако вряд ли Кайли хотела бы такой славы. В последнее время певица предпочитает не общаться с журналистами и вообще ушла в тень. Дело в том, что Миноуг все чаще попадает в неприятности. В частности, артистке катастрофически не везет в личной жизни. Недавно Кайли рассталась с молодым любовником, за которого намеревалась выйти замуж. Разрыв прошел со скандалом – Кайли узнала об изменах избранника. Говорят, Миноуг выгнала жениха и выбросила все его вещи из дома.В этом году артистке исполнилось 50 лет. Некоторые в этом возрасте уже обременены внуками, однако у Кайли нет даже детей. Всему виной онкологическое заболевание, которое артистка сумела побороть. "Когда вы больны раком, вам приходится принять тот факт, что, скорее всего, вы больше не сможете иметь детей. Поверьте, когда кто-то говорит вам: "Ну, сейчас есть столько возможностей стать матерью", вам хочется кричать", – пожаловалась Миноуг.