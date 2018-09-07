В Сети появились пикантные фото всемирно известной исполнительницы Кайли Миноуг. На кадрах австралийская певица запечатлена с голой грудью на пляже.

В Сети появились пикантные фото всемирно известной исполнительницы Кайли Миноуг. На кадрах австралийская певица запечатлена с голой грудью на пляже.Хакеры добрались до Кайли Миноуг. Киберпреступники слили в Сеть откровенные фотографии артистки, однако они не являются современными. По некоторым оценкам, снимки были сделаны не менее пяти лет назад.На заветных кадрах Кайли Миноуг, снятая ушлыми папарацци на пляже, запечатлена в трусиках и топлес. Австралийская исполнительница без стеснения демонстрирует небольшую грудь, которую, впрочем, уже успели раскритиковать недоброжелатели.В Сети комментаторы обозвали бюст Кайли "ушами спаниеля" и посоветовали "не позориться". Другие пользователи предположили, что это вброс – фотографии выложены специально, чтобы напомнить общественности об артистке.Однако вряд ли Кайли хотела бы такой славы. В последнее время певица предпочитает не общаться с журналистами. Дело в том, что Миноуг все чаще попадает в неприятности. В частности, артистке катастрофически не везет в личной жизни.Недавно Кайли рассталась с молодым любовником, за которого намеревалась выйти замуж. Разрыв прошел со скандалом – Кайли узнала об изменах избранника. Говорят, Миноуг выгнала жениха и выбросила все его вещи из дома.В этом году артистке исполнилось 50 лет. Некоторые в этом возрасте уже обременены внуками, однако у Кайли нет даже детей. Всему виной онкологическое заболевание, которое артистка сумела побороть."Когда вы больны раком, приходится принять тот факт, что, скорее всего, не сможете иметь детей. Поверьте, когда кто-то говорит: "Сейчас есть столько возможностей стать матерью!", хочется кричать..." – пожаловалась Миноуг.