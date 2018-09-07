Поклонники Леры Фрост в шоке. Бывшая участница Дома-2 нашла свою любовь за периметром телестройки. Как выяснилось, она закрутила роман со скандальным сыном миллионера Александром Шарыго.

Поклонники Леры Фрост в шоке. Бывшая участница "Дома-2"нашла свою любовь за периметром телестройки. Как выяснилось, она закрутилароман со скандальным сыном миллионера Александром Шарыго.За несколько месяцев, проведенных на скандальном телепроекте,модель Лера Фрост обзавелась ухажерами и приличной армией поклонников. Нонастоящую любовь, по ее признанию, обрела только сейчас. Фанаты модели обсуждалиновый роман своего кумира, гадая о том, кто ее избранник – Фрост его имени неназывала. Но пару дней назад все же опубликовала совместные снимки.Фанаты испытали шок. Оказалось, что модель связываютотношения со скандальным сыном олигарха Александром Шарыго."Мы начали встречаться еще в июне. Нас познакомилаобщая подруга. Саша случайно увидел меня в клубе, куда я заехала на пару минут,после чего попросил у подруги мой номер телефона. Довольно долго мы простообщались, переписывались, а потом начали ходить на свидания. Недавно Сашапознакомил меня с родителями, своей сестрой. Это очень приятные люди, яосталась в восторге от общения с ними", – приводит слова Леры издание"СтарХиту".Шарыго приобрел скандальную славу после того, как сталгероем громкого скандала. Его бывшая девушка Анна Лисовская в эфире телешоуобвинила сына влиятельного бизнесмена в рукоприкладстве и изнасиловании. Позжебыл суд, Александр провел несколько месяцев в тюрьме. Освободился он лишьнедавно.Леру Фрост сомнительная репутация избранника не беспокоит -она уверена, что ее избранника намеренно оговорили. По словам модели, с нейСаша – совсем другой человек, не имеющий ничего общего с той личностью, которуюпредставляют его критики. Как бы то ни было, скандальная история – делопрошлое. Лера уверена, что она знает правду. Фрост и Шарыго любят дуг друга – аостальное им неважно.