Поклонники Леры Фрост в шоке. Бывшая участница Дома-2
нашла свою любовь за периметром телестройки. Как выяснилось, она закрутила
роман со скандальным сыном миллионера Александром Шарыго.
Поклонники Леры Фрост в шоке. Бывшая участница "Дома-2"
нашла свою любовь за периметром телестройки. Как выяснилось, она закрутила
роман со скандальным сыном миллионера Александром Шарыго.
За несколько месяцев, проведенных на скандальном телепроекте,
модель Лера Фрост обзавелась ухажерами и приличной армией поклонников. Но
настоящую любовь, по ее признанию, обрела только сейчас. Фанаты модели обсуждали
новый роман своего кумира, гадая о том, кто ее избранник – Фрост его имени не
называла. Но пару дней назад все же опубликовала совместные снимки.
Фанаты испытали шок. Оказалось, что модель связывают
отношения со скандальным сыном олигарха Александром Шарыго.
"Мы начали встречаться еще в июне. Нас познакомила
общая подруга. Саша случайно увидел меня в клубе, куда я заехала на пару минут,
после чего попросил у подруги мой номер телефона. Довольно долго мы просто
общались, переписывались, а потом начали ходить на свидания. Недавно Саша
познакомил меня с родителями, своей сестрой. Это очень приятные люди, я
осталась в восторге от общения с ними", – приводит слова Леры издание
"СтарХиту".
Шарыго приобрел скандальную славу после того, как стал
героем громкого скандала. Его бывшая девушка Анна Лисовская в эфире телешоу
обвинила сына влиятельного бизнесмена в рукоприкладстве и изнасиловании. Позже
был суд, Александр провел несколько месяцев в тюрьме. Освободился он лишь
недавно.
Леру Фрост сомнительная репутация избранника не беспокоит -
она уверена, что ее избранника намеренно оговорили. По словам модели, с ней
Саша – совсем другой человек, не имеющий ничего общего с той личностью, которую
представляют его критики. Как бы то ни было, скандальная история – дело
прошлое. Лера уверена, что она знает правду. Фрост и Шарыго любят дуг друга – а
остальное им неважно.