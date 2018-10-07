Сотрудники Штаба УМВД России по Владимирской области координируют деятельность служб в решении комплексных правоохранительных задач, обеспечивают непрерывное управление силами и средствами.

С 7 октября 1918 года начинается отсчет официальной истории штабных подразделений в системе МВД. Именно в этот день в 1918 году в советской милиции были созданы Инструкторский и Информационный отделы, ставшие прообразами современной штабной службы. Через достаточно короткое время их было решено объединить в Инструкторско-инспекторский отдел.В 1934 году в СССР была создана Главная инспекция НКВД. Она просуществовала до 1957 года. Значительному реформированию штабная служба была подвергнута в период конца 1960-х — начала 1980-х годов.В конце 60-х годов прошлого века повсеместно было завершено создание организационно-инспекторских подразделений. В начале 70-х годов их было решено преобразовать в штабы. К концу 1982 года штабы имелись уже во всех советских министерствах и управлениях внутренних дел.В настоящее время сотрудники штабных подразделений решают важные задачи по разработке стратегических решений и контролируют их реализацию, организуют подготовку и проведение коллегий и совещаний УМВД, проводят анализ состояния оперативной обстановки, на основе которого принимаются управленческие решения по повышению эффективности деятельности органов внутренних дел.Штабные подразделения стали действенным управленческим звеном в системе органов внутренних дел. Именно поэтому в своей работе сотрудники проявляют творческий и инициативный подход, своевременно реагируя на изменения оперативной обстановки.Начальник Штаба ОМВД России по Александровскому району подполковник внутренней службы Елена Сергеева: «Контроль, анализ и планирование — три кита, на которые опирается любая система».В штабном подразделении ОМВД России по Александровскому району сегодня служат исключительно представительницы прекрасной части человечества. Именно на их хрупкие плечи ложится выполнение далеко не самых простых задач.- Контроль, анализ и планирование — вот три кита, на которые опирается любая система. Убери одного из них и функционирование будет нарушено, - говорит начальник Штаба, подполковник внутренней службы Елена Сергеева. - Потому, несмотря на то, что по природе мы «слабый пол», при выполнении работы расслабляться себе не позволяем.Елена Сергеева руководит Штабом ОМВД России по Александровскому району более 6 лет. За это время она успела зарекомендовать себя как грамотный начальник, под руководством которого любая поставленная задача будет решена верно и в срок.Подчиненные Елены Сергеевны во всем поддерживают своего руководителя. Для Светлана Сюзевой, Юлии Трофимовой, Маргариты Павловой, Анастасии Мухиной, Юлии Куликовой, Любови Карповой и Екатерины Левиной начальник является настоящим локомотивом, ведущим по верному пути.Благодаря слаженной работе сотрудников службы все подразделения ОМВД имеют возможность получать в режиме реального времени полную, достоверную, профессионально подготовленную информацию, имеющую значение при раскрытии, расследовании и профилактике преступлений.В канун юбилейной даты сотрудники штаба ОМВД России по Александровскому району поздравляю своих коллег, а также ветеранов службы. Желают всем успехов, сил и крепкого здоровья!Полковник полиции в отставке Виктор Щукин (г. Ковров): «Помню времена, когда все документы заполнялись вручную»Виктор Щукин посвятил службе в органах внутренних дел больше 20 лет. Его путь в ОВД начался в 1994 году. Покину ряды вооруженных сил в звании майора, Виктор Борисович занял должность инспектора по делам несовершеннолетних в Ковровском отделе милиции, а спустя пару лет возглавил подразделение. Позже под его руководством работали сотрудники милиции общественной безопасности, а в 2002 году Виктор Борисович был переведен на должность начальника Штаба, где проработал более 10 лет.Воспоминаний о службе, которые сохранились в памяти Виктора Щукина, вполне хватит, чтобы написать книгу, в которой незримым, но вполне заметным фоном будет смена времени, влекущая за собой и перемены в жизни отдела.- Я помню времена, когда у нас был один компьютер на весь отдел, практически все документы оформляли вручную, о прочем техническом оснащении и говорить не стоит. Но работали, понимали высокий уровень ответственности, ведь штаб, по сути, является мозговым центром ОВД. Сейчас в этом плане стало проще: компьютеры у всех сотрудников, современные методики систематизации, анализа и хранения позволяют в максимально короткий срок получать нужную информацию. Однако, не могу сказать, что в настоящее время сотрудникам штабных подразделений работается проще. Вместе с развитием технического прогресса повышаются и требования к выполнению задач. И не соответствовать им нельзя, - отмечает полковник полиции в отставке Виктор Щукин.В профессиональный праздник Виктор Борисович желает всем действующим сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, жизненной энергии и поддержки со стороны родных.Ветеран органов внутренних дел Марина Васильевна Ермолаева (г. Кольчугино): «Одним из самых незабываемых моментов стало появление в Штабе компьютера»Марина Васильевна Ермолаева – одна из тех, кто стоял у стоков создания штабных подразделений при территориальных органах ОВД. Она проработала в должности инспектора по учетно-регистрационной и статистической работе более 20 лет. После ухода в 2009 году на заслуженный отдых, Марина Васильевна не оставила службу, заняв почетное место председателя Совета ветеранов при ОМВД России по Кольчугинскому району.Под руководством председателя члены Совета ведут активную деятельность, внося значительный вклад в профилактику преступлений и правонарушений.Марина Васильевна часто встречается с подрастающим поколением, проводит экскурсии по музею ОМВД, рассказывая о работе подразделений и о сотрудниках, чьи имена вошли в историю.С подачи Марины Васильевны членами Совета ветеранов была разработана инициатива по созданию доски памяти погибшему при исполнении служебного долга сотруднику милиции Логинову. В 2016 году она была реализована.Марина Васильевна отмечает, что сегодняшняя её деятельность едва ли была бы такой же успешной без той базы, которая получена во времена несения службы в Штабе.- Мы проводили огромную работу по совершенствованию статистической информации, учетно-регистрационной дисциплины. Многое из опыта нашего отдела по учетно-регистрационной работе было взято за основу в работе областного УВД и далее в районных отделах. Сейчас только ветераны помнят о «ручном периоде в жизни статистики». Когда наступал конец отчетного периода, инспектор по учетно-регистрационной работе совместно с начальником следствия, дознания, уголовного розыска считали отчеты вручную, забывая о времени и конце рабочего дня, лишь бы сделать отчет и успеть отправить. Незабываемым стал момент, когда в 1989 году Штаб стал первым подразделением в отделе, которому выдали компьютер. Конечно, это были далекие прототипы современных машин, да и программных обеспечений, как таковых, еще не было, но работать стало гораздо проще. Ответственность за свою работу, способность делать всё в срок и действовать грамотно даже в случае возникновения внеплановой ситуации – это то ключевое, что было заложено именно во время работы в Штабе, - отмечает Марина Васильевна. – Пожалуй, все эти характеристики присущи и современным сотрудникам, которых я искренне поздравляю с нашим общим профессиональным праздником!О сотрудниках штаба ОМВД России по Петушинскому району- Оперативность, внимательность, целеустремленность и, конечно же, любовь к своему делу - вот залог успешной работы в штабном подразделении, - убеждена начальник штаба ОМВД России по Петушинскому району подполковник внутренней службы Лариса Никулова.На службу в правоохранительные органы Лариса Геннадьевна поступила в 1997 году. Начинала с должности инспектора по кадрам ЛОВД на станции Петушки, позже была переведена на должность начальника штаба ОМВД России по Петушинскому району. Штаб ОМВД России по Петушинскому району Лариса Никулова возглавляет с 2012 года.О специфике службы говорит просто:- Мы обеспечиваем взаимодействие всех служб и подразделений ОМВД России по Петушинскому району, задачами которых является обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, раскрытие преступлений.Под ее руководством трудятся четыре сотрудника. Штат немногочисленный, но точно выполняющий поставленные задачи.Инспектор группы информационного обеспечения капитан внутренней службы Ольга Терентьева четырнадцать лет служит по линии штабной работы. Начинала Ольга Юрьевна с деятельности по по учетно-регистрационной и статистической работе. Преодолевать трудности профессии, вникать в суть служебной деятельности Ольге помогал супруг Олег, майор милиции в отставке, который 20 лет прослужил в штабе Петушинского РОВД.Умение мыслить логически и быстро принимать грамотные решения – качества, которыми обладает старший инспектор группы информационного обеспечения капитан внутренней службы Людмила Шартнер. По результатам служебной деятельности Людмила Леонидовна является одним из лучших сотрудников ОМВД России по Петушинскому району, что неоднократно отмечено руководством УМВД.Контроль за своевременностью исполнения управленческих решений, организационное обеспечение оперативных совещаний при начальнике ОМВД осуществляет инспектор группы анализа, планирования и контроля штаба лейтенант внутренней службы Светлана Толокнова. В органах внутренних дел Светлана Викторовна служит почти 16 лет. Начинала во вневедомственной охране, а с 2016 года трудится в штабе. Также за данным сотрудником закреплено направление работы по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью.Каждый из сотрудников штаба курирует свое направление деятельности, но всех объединяет одно общее качество – желание работать и постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство.Сотрудники штаба ОМВД России по Петушинскому району поздравляют своих коллег со 100-летием образования подразделения! Особые слова благодарности и уважения адресованы ветеранам службы, которые посвятили значительную часть своей жизни работе в штабе. В день профессионального праздника они желают всем счастья, здоровья, радости, новых успехов в нелегкой, но необходимой работе!О сотрудниках штаба ОМВД России по Судогодскому районуШтабные подразделения всегда были неотъемлемой частью системы органов внутренних дел. Анализ, планирование, выработка методик – ключевые линии работы сотрудников, каждый из которых должен быть аналитиком, стратегом, организатором, уметь уловить суть задачи мгновенно и решить её верно. Всеми этими качествами наделены сотрудники штаба ОМВД России по Судогодскому району.История подразделения Штаба ОМВД России по Судогодскому району началась в 1994 году. Первым его руководителем был А.В. Смирнов, который ранее проходил службу в качестве следователя в следственном отделении. В это время в ОВД Судогодского района на весь отдел был один компьютер, а статистические учеты в электронном виде только начали внедряться. Вместе с А.В. Смирновым «рука об руку» несли службу вплоть до 2003 года старший инспектор по анализу, планированию и контролю Ю.Н. Зубков, инспектор учетно-регистрационной и статистической работы И.В. Игнатова и инженер-электроник А.В. Бутенко.В 2003 году для Штаба ОВД Судогодского района настало время перемен. А.В. Смирнов ушел на заслуженный отдых и на должность заместителя начальника ОВД Судогодского района - начальника штаба был назначен молодой, перспективный «выходец» из следственного подразделения М.В. Зин. Повышение по службе получила инспектор учетно-регистрационной и статистической работы И.В. Игнатова, которая впоследствии продолжила свою службу на должности заместителя начальника милиции общественной безопасности ОВД. В 2004 году ушел на заслуженный отдых старший инспектор по анализу, планированию и контроль Ю.Н. Зубков.Спустя несколько лет произошла смена поколений. Вместе с новым начальником пришли молодые и инициативные сотрудники: старший инспектор учетно-регистрационной и статистической работы А.В. Евстратова, инспектор по анализу, планированию и контролю Г.В. Родичкина и инженер-электроник А.В. Баланин. Новая команда продолжила дело своих предшественников, подняв штабную работу ещё на более высокий уровень, в частности, внедряя в работу и осваивая электронные базы статистических и криминалистических учетов.В августе 2011 года подразделение возглавил переведенный из штаба УВД г. Владимир старший инспектор отделения анализа, планирования и контроля К.В. Крупский. Спустя два года он был переведен в другой территориальный отдел полиции.Весь объем работ по информационно-аналитическому обеспечению подразделений ОМВД, обработке и занесению в базы данных статистической информации, контролю исполнительской дисциплины и планированию оперативно-служебной деятельности ОМВД лег на плечи прекрасной части штаба - инспектора направления информационного обеспечения А.В. Евстратову и инспектора направления анализа, планирования и контроля Г.В. Родичкину. В 2015 году Штаб ОМВД России по Судогодскому району возглавила А.В. Евстратова, которая занимает данную должность и по сей день. Нельзя не отметить большой вклад в общее штабное дело и статистика группы направления информационного обеспечения Р.О. Костылевой, которая работает чуть больше года, но уже успела зарекомендовать себя как ответственный сотрудник.Отдельно хочется сказать о Г.В. Родичкиной, которая посвятила службе в органах внутренних дел более 13 лет. Все это время она неизменно занимает должность инспектора по анализу планированию и контролю. Профессионал своего дела, пользующийся авторитетом и уважением среди личного состава ОМВД России по Судогодскому району, она еще и первоклассный стрелок, неоднократно принимавший участие в соревнованиях областного уровня по стрельбе.Стоит отметить, что сотрудники штаба наравне с сотрудниками иных подразделений ОМВД, выполняли служебные задачи в Северо-Кавказском регионе. Так, первый начальник Штаба А.В. Смирнов в 1996 году проходил службу в г. Грозном. После командировки ему была вручена медаль «За заслуги перед Отечеством». Неоднократно был в командировке на Северном Кавказе и Ю.Н. Зубков.Сотрудник штаба ОМВД России по Судогодскому району проявляют не только свои высокие профессиональные качества, но и человеческие В 2008 году бывший начальник Штаба, а ныне - заместитель начальника ОМВД М.В. Зин был награжден медалью «За спасение утопающих». Благодаря быстрым и верным действиям ему удалось спасти от верной гибели 4-х летнюю девочку, которая могла утонуть. Несмотря на свою занятость на службе, М.В. Зин является отличным семьянином и образцовым отцом, что было отмечено на областном конкурсе «Отцовство – долг и дар», в котором М.В. Зин занял первое место.В профессиональный праздник сотрудники штаба ОМВД России по Судогодскому району желают всем коллегам и ветеранам службы отличного настроения, здоровья и крепкого семейного тыла!О сотрудниках штаба ОМВД России по Суздальскому району7 октября поздравления с профессиональным праздником получают действующие сотрудники и ветераны штабного подразделения ОМВД России по Суздальскому району. Каждый из них внес и сегодня продолжает вносить существенный вклад в становление и развитие службы.Сергей Борисович Годунин на протяжении семи лет выполнял служебные задачи, возлагаемые на штабное подразделение Суздальского РОВД. Получив огромный опыт во время службы на должностях начальника паспортного отделения Суздальского ОВД, старшего оперативного дежурного Суздальского ОВД, в 1994 году он был назначен на должность начальника штаба ОВД г. Суздаля, а в 1998 году - заместителя начальника отдела ОВД-начальника штаба ОВД г. Суздаля и района, где и служил до 2001 года.Несколько лет трудился в штабе подполковник внутренней службы Андрей Юрьевич Дубынин. Заслужив доверие руководства отдела и управления органов внутренних дел Владимирской области, имея опыт руководящей работы на должности начальника ОГИБДД ОВД г. Суздаля и района, в 2003 году Андрей Юрьевич был назначен на должность заместителя начальника ОВД г. Суздаля и Суздальского района – начальника Штаба. При его непосредственном участии проходило формирование Общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району. Именно на Андрея Юрьевича были возложена данная линия работы и он справлялся с ней на «отлично».Добрым словом отзываются сотрудники ОМВД о деятельности Владимира Витальевича Вострюхина, который служил в Штабе с 1993 по 2016 годы. Владимир Викторович, помимо прочей работы, выполнял задачи, связанные с техническим обеспечением подразделения. Он прекрасно разбирался в современной технике, во многом благодаря ему была налажена компьютерная сеть и обеспечено её бесперебойное функционированиеНельзя не вспомнить и Надежду Владимировну Неряхину, которая более 20 лет служила в должности инспектора штаба ОМВД. В 2011 году Надежда Владимировна в звании майора милиции закончила службу, однако не покинула органы внутренних дел и продолжила свою трудовую деятельность в этом же подразделении вольнонаемным работником. Надежда Владимировна и сегодня является истинным примером четкого выполнения поставленных перед штабом задач. Её работу часто приводят в пример новому поколению сотрудников.Действующие сотрудники достойно продолжают дело ветеранов.Начальник ОМВД России по Суздальскому району подполковник полиции Дмитрий Ильин, без преувеличения, знает все тонкости деятельность штаба. Опыт и высокий профессионализм помогают Дмитрию Александровичу квалифицированно решать сложные задачи оперативно-служебной деятельности, принимать эффективные решения, формируя их, исходя из складывающейся оперативной обстановки.Заслужил уважение коллег и руководства заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней службы Сергей Викторович Кузнецов, который в 2012-2014 годах возглавлял штаб ОМВД. Сергея Викторовича характеризуют как грамотного и уверенного руководителя, интеллигентного и тактичного человека. Смекалка, аналитический склад ума, а порой и творческий подход помогают ему решать даже самые сложные задачи. Кроме этого, он спортсмен, мастер спорта по самбо, на протяжении 15 лет занимавшийся с суздальскими мальчишками этим видом спорта.В настоящее время штаб ОМВД России по Суздальскому району, состоящий из четырех сотрудников, возглавляет подполковник внутренней службы Елена Михайловна Соколова.Елена Михайловна служит в органах внутренних дел она с 1999 года. В ОМВД России по Селивановскому району работала инспектором по исполнению административного законодательства. Служила в паспортном подразделении, была заместителем начальника отделения участковых уполномоченных. В 2016 году Елена Михайловна переведена на ныне занимаемую должность. Уместно добавить, что Елена Михайловна полгода проходила службу в Северо-Кавказском регионе, что, по её словам, в немалой степени закалило характер.Ее помощником и настоящей поддержкой является инспектор анализа, планирования и контроля лейтенант внутренней службы Олеся Кузнецова, которая пошла по стопам отца, ветерана госавтоинспекции А.В. Панкова. За непродолжительный период службы Олеся Александровна зарекомендовала себя добросовестным, исполнительным, трудолюбивым сотрудником, способным выполнять самые сложные задачи, проявляя при этом инициативу и настойчивость в достижении поставленных целей.Нельзя не отметить и вольнонаемных работников штаба. Ирина Малинова, Марина Соловьёва, Татьяна Коёкина, не имея специальных званий, с полной самоотдачей исполняют свои обязанности, чем заслужили доверие и уважение в коллективе.Всё вышесказанное убедительно говорит о том, что во все времена в штабе служили и служат достойные люди. Это позволяет подразделению с полным основанием считаться одним из лучших в ОМВД.О сотрудниках штаба УМВД России по городу ВладимируШтаб УМВД России по городу Владимиру почти полностью состоит из представительниц прекрасного пола. Однако, этот факт нисколько не умоляет «боеспособность» работы данного подразделения.С 2010 года секретарем Комиссии по учетно-регистрационной дисциплине является старший инспектор отдела информационного обеспечения Штаба УМВД майор внутренней службы Татьяна Николаевна Лунегова. Принципиальная позиция к нарушениям, «дотошность» при реализации мероприятий, целеустремленность и обширный круг знаний позволяют Татьяне Николаевне поддерживать данное направление деятельности на высоком уровне на протяжении многих лет.Контрольная функция Штаба - одна из его визитных карточек и одно из главных направлений в оперативно-служебной деятельности. Более 10 лет данное направление ведет старший инспектор отделения анализа, планирования и контроля Штаба УМВД майор внутренней службы Дина Георгиевна Рыжичкова. Благодаря умело поставленному рабочему процессу, постоянному самосовершенствованию, великолепной памяти и организаторским способностям Дина Георгиевна в полном объеме осуществляется комплекс, благодаря которому все контрольные мероприятия исполняются качественно и в срок.Статистическая дисциплина составляет еще один блок работы штабных подразделений. С 2011 года отдел информационного обеспечения Штаба Управления возглавляет майор внутренней службы Толчина Любовь Григорьевна. Указанная работа требует высокой концентрации и усидчивости, досконального знания огромного количества нормативной документации, потому как от достоверности формирования электронных баз информационного центра УМВД зависит правильность государственной статистики, ведь за месяц через руки статиста проходят не одна тысяча документов, каждый из которых надо проверить. И, конечно, нельзя не отметить «долгожителя» отдела информационного обеспечения Штаба капитана внутренней службы Ульянову Ирину Александровну, которая более 20 лет трудится на данном направлении и имеет заслуженное уважение у личного состава.Сотрудники штаба УМВД России по городу Владимиру желают своим коллегам спокойных будней, достижения всех поставленных целей и успехов на всех линиях работы!