Российский певец Дима Билан сумел доказать, что он может рискнуть собственной безопасностью ради здоровья другого человека. Во время экстремального путешествия в Непале исполнитель принял участие в спасении девушки, попавшей в беду.

Российский певец Дима Билан сумел доказать, что он может рискнуть собственной безопасностью ради здоровья другого человека. Во время экстремального путешествия в Непале исполнитель принял участие в спасении девушки, попавшей в беду.Билан опубликовал в своем Instagram фотографию, сопроводив ее своеобразным отчетом об экстримальном отдыхе. По словам певца, во время переправы через реку случился неприятный инцидент."Спустился 25 километров по бурной реке Тришули. <...> Два часа спуска ! На одном из порогов англичанка выпала из лодки. Поймали!", – написал вокалист. Билан добавил, что несмотря на то, что он насквозь промок, певец сохранил бодрость духа и остался доволен.Стоит отметить, что рафтинг является весьма опасным занятием. При несоблюдении мер безопасности может произойти ЧП. В связи с этим подписчики выразили обеспокоенность чрезмерной смелостью кумира.Материал дополняется.