В Лас-Вегасе завершился поединок, который вызывал интерес по обе стороны Атлантики: российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов дрался против знаменитого ирландского спортсмена Конора Макгрегора. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде боя года.

В Лас-Вегасе завершился поединок, который вызывал интерес по обе стороны Атлантики: российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов дрался против знаменитого ирландского спортсмена Конора Макгрегора. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде боя года.Поединок получился крайне нервным, учитывая, как бойцы к нему подходили – со взаимными претензиями и даже оскорблениями. В этой словесной "разминке" общее преимущество было вроде бы на стороне ирландца, который даже попытался напасть на Хабиба на дуэли взглядов, однако наш чемпион обещал свои аргументы выложить в бою и это ему удалось.Первые два раунда проходили под диктовку Нурмагомедова, он дважды захватывал ноги Конора и постепенно наращивал преимущество. Однако Макгрегор проявил чудеса выживаемости и в третьем периоде даже перехватил инициативу. Впрочем, в четвертом раунде Хабиб довел до логического завершения бой: он снова перевел соперника в партер, а затем заставил его сдаться после удушающего приема.Концовка вечера была несколько омрачена поведением фанатов ирландца, которые были крайне недовольны досрочным поражением своего любимца. Зал, на 70% состоявший из поклонников Макгрегора, свистел, шумел и пытался устроить беспорядки. Уходящего с арены Нурмагомедова пытались полить прохладительными напитками.Организаторам даже пришлось отменить официальную церемонию вручения чемпионского пояса россиянину, поскольку зал был неадекватен. Руководители Лиги пояснили, что церемония переносится из октагона в подтрибунные помещения.