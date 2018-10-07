В Национальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного тура и наши легионеры выглядели очень неплохо. Александр Радулов набрал за Даллас Старз три очка и его команда выиграл у Виннипег Джетс (5:1), а дубль Владимира Тарасенко не помог Сент-Луису Блюз победить у Чикаго Блэк Хоукс (4:5).

В Национальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного тура и российские легионеры выглядели очень даже неплохо. Александр Радулов набрал за "Даллас Старз" три очка и его команда выиграл у "Виннипег Джетс" (5:1), а дубль Владимира Тарасенко не помог "Сент-Луису Блюз" победить у "Чикаго Блэк Хоукс" (4:5).Радулов открыл счет, а затем помог партнерам забить еще два гола "реактивщикам". Тарасенко и его партнер Иван Барбашев, заработавший голевую передачу, бились, как могли, но проиграли вместе с командой. Проиграл и Михаил Воробьев с "Филадельфией Флайерз", хотя он забил гол в ворота "Колорадо Эвеланш" (2:5). На счету Николая Голдобина ("Ванкувер Кэнакс") голевой пас, но его клуб проиграл "Калгари Флеймз" (4:7).