Правоохранители Лас-Вегаса отпустили из-под стражи трех членов команды Хабиба Нурмагомедова, задержанных сразу после поединка российского чемпиона UFC с Конором Макгрегором. Соратники россиянина напали на ирландского бойца после боя, однако Конор не стал заявлять на них в полицию официально.

Правоохранители Лас-Вегаса отпустили из-под стражи трех членов команды Хабиба Нурмагомедова, задержанных сразу после поединка российского чемпиона UFC с Конором Макгрегором. Соратники россиянина напали на ирландского бойца после боя, однако Конор не стал заявлять на них в полицию официально.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Нурмагомедов выиграл у Макгрегора удушающим приемом, но сразу после боя в его адрес раздались нелицеприятные выражения из стана поклонников ирландца и Хабиб помчался выяснять отношения. В драку вступили и его секунданты, напавшие на Конора.Полиции и охранникам, нанятым лигой для обслуживания матча двух ведущих бойцов Лиги, с трудом удалось навести порядок. Затем правоохранители арестовали трех россиян. Но Макгрегор не стал писать заявления в полицию по поводу скандала и товарищей Хабиба отпустили. Но им, как и самому Нурмагомедову, грозят санкции, вплоть до запрета на въезд в США.