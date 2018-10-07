На японской трассе Сузука завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Двойную победа на Гран-при Японии праздновали гонщики немецкой команды Mercedes. Чемпиона мира Льюис Хэмилтон был первым, а финн Валттери Боттас – вторым. Наш Сергей Сироткин занял 16-е место.

На японской трассе "Сузука" завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Двойную победа на Гран-при Японии праздновали гонщики немецкой команды Mercedes. Чемпиона мира Льюис Хэмилтон был первым, а финн Валттери Боттас – вторым. Наш Сергей Сироткин занял 16-е место.При этом победа Хэмилтона, который выиграл в "Сузуке" все три тренировки и квалификацию, сомнений не вызывала: он привез напарнику 12,919 секунды преимущества. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, его партнер австралиец Даниэль Риккардо стал четвертым, в шестерку вошли гонщики Ferrari финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель.Российский пилот Williams Сергей Сироткин, который боролся в арьергарде пелетона и накануне уступил в квалификации напарнику по "конюшне" канадцу Лэнсу Строллу, в гонке партнера обошел и занял место строчкой выше.