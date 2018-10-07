Российский боец Хабиб Нурмагомедов в Лас-Вегасе защитил титул чемпиона UFC. Противником россиянина был ирландец Конор Макгрегор. Сразу после завершения боя на трибунах и в самом октагоне возникли потасовки. В итоге судья так и не смог вручить Хабибу Нурмагомедову пояс чемпиона.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в Лас-Вегасе защитил титул чемпиона UFC. Противником россиянина был ирландец Конор Макгрегор. В четвертом раунде дагестанский боец победил с помощью удушающего приема.Сразу после завершения боя Хабиб Нурмагомедов покинул октагон и на трибуне ввязался в драку с ирландскими болельщиками — началась массовая потасовка, в которую пришлось вмешаться полиции. В самом октагоне тоже случилась стычка между россиянами и ирландцами, передает телеканал "Россия 24". В итоге судья так и не смог вручить Хабибу Нурмагомедову пояс чемпиона, прямо сказав Хабибу: "Если я дам тебе пояс, мы уже не остановим трибуны и драку".Тем не менее покинувшего октагон россиянина официально объявили победителем, после чего зал начал взрываться. Сообщалось о задержании трех членов команды россиянина, но, по словам главы UFC, их уже отпустили. Также он заявил: до окончания расследования инцидента выплата гонорара Нурмагомедову заморожена."Находясь в центре событий, я стал переживать за фанатов, за всех, кто находится на трибунах, за журналистов. Я почувствовал, что если он прокинет октагон с поясом, это будет просто опасно. Поэтому я решил, что его надо просто вывести. Хабиб сказал мне: "Если меня планируют арестовать — арестуйте, но я хочу, чтобы на мне был пояс", — рассказал президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт.