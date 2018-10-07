Пропавший в Китае президент Интерпола подозревается в коррупции, об этом сообщает местная, а также парижская пресса.

Пропавший в Китае президент Интерпола подозревается в коррупции, об этом сообщает местная, а также парижская пресса. Мэн Хунвэя обвиняют в содействии компании, которая борется с киберпреступностью. По версии следствия, он использовал служебное положение и помогал этой фирме получать выгодные контракты, передает телеканал "Россия 24".Об исчезновении Мэн Хунвэя заявляла его жена, ее обеспокоило, что супруг покинул Лион, где находится штаб-квартира Интерпола, уехал в Китай, после чего перестал выходить на связь. Позже стало известно, что мужчина задержан и находится под следствием.В Интерполе отказываются давать развернутые комментарии по этой теме, там говорят, что это дело касается только Китая и Франции. И подчеркивают, что руководство Интерполом в любом случае лежит не на президенте, а на генсеке этой международной организации.Мэн Хунвэй — бывший китайский политик, пост главы Интерпола он занял в 2016 году.