Лондону и ряду других крупных городов по всему миру грозит затопление. Причина — глобальное потепление, деятельность человека и повышение уровня мирового океана.

Лондону и ряду других крупных городов по всему миру грозит затопление. Причина — глобальное потепление и повышение уровня мирового океана.В докладе, который представила организация "Христианская помощь", отмечается, что уровень океана может подняться минимум на 40 сантиметров при потеплении климата на 1,5 градуса (в сравнении с доиндустриальным уровнем). Причем климатические изменения лишь усугубят уже существующие проблемы: оседание почвы, бесконтрольный забор воды и другие виды деятельности, отрицательно влияющие на климат Земли. Ожидается, что к 2030 году городское население планеты составит 59%, и жители городов, особенно прибрежных, будут все более подвержены угрозе наводнений.В частности, в документе отмечается, что наибольшей уязвимости подвержена столица Великобритании. Лондон опускается в море из-за таяния ледников, в 1984 году власти были вынуждены возвести защитную плотину Барьер Темзы в восточной части города для защиты от затопления. Использовать ее планировалось три-четыре раза в год, однако уже сейчас прибегать к перекрытию реки приходится до семи раз в год.Помимо Лондона, среди городов, которым грозит затопление, в докладе названы Хьюстон, Бангкок, Шанхай, Манила, Джакарта, Лагос и Дакка.Джакарта страдает от разрушительного воздействия цунами и сейчас 40% города находится ниже уровня моря. Вырубка мангровых лесов и нарушение течения грунтовых вод при прокладке водопроводов лишь способствовали этой проблеме. Хьюстон проседает из-за добычи полезных ископаемых — город опускается ежегодно на пять сантиметров. Шанхай и Бангкок опускаются под землю под весом собственной тяжести — настолько велика там плотность застройки и общий вес инфраструктурных объектов.