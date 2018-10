Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон очень своеобразно прокомментировал бой мастеров смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, в котором россиянин задушил ирландца, а потом напал на члена команды соперника. Это было безумно, - сказал Тайсон.

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон очень своеобразно прокомментировал бой мастеров смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, в котором россиянин задушил ирландца, а потом напал на члена команды соперника. "Это было безумно", — сказал Тайсон."Смотрю бой Конора и Хабиба. Никогда не думал, что все так закончится. Это более безумно, чем моя боксерская ярость", – написал Тайсон в своем аккаунте социальной сети Twitter.Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot.— Mike Tyson (@MikeTyson) 7 октября 2018 г.Как уже сообщали 33Live.RuRu, сразу после боя в октагоне и в зрительном зале разгорелся конфликт, который привел к потасовке с участием самих бойцов, членов их команд и части зрителей. Президент лиги UFC Дэйна Уайт не стал вручать чемпионский пояс Нурмагомедову на ринге, чтобы не вызвать новую волну насилия. Россиянин покинул арену под прикрытием полиции.