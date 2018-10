Несмотря на чистое и досрочное поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за звание чемпиона американской лиги UFC в легком весе, ирландец Конор Макгрегор хотел бы встретиться с нашим бойцом снова. Об этом знаменитый мастер ММА написал в собственном аккаунте одной из социальных сетей.

Несмотря на чистое и досрочное поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за звание чемпиона американской лиги UFC в легком весе, ирландец Конор Макгрегор хотел бы встретиться с нашим бойцом снова. Об этом знаменитый мастер ММА написал в собственном аккаунте одной из социальных сетей."Получился хороший стук. С нетерпением жду реванша", — сообщил поклонникам Макгрегор. Стоит отметить, что глава UFC Дайна Уайт не исключил возможности повторного выхода двух бойцов друг против друга. Но при этом менеджер отметил, что решение будет зависеть от Атлетической комиссии штата Невада, которая рассмотрит поведение Нурмагомедова после боя.Good knock. Looking forward to the rematch.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.Хабибу грозит лишение призовых денег (2 млн долларов), отказ в продлении рабочей визу в США и даже потеря чемпионского титула из-за того, что россиянин затеял драку с оппонентами после поединка с Конором. Впрочем, как считает ряд экспертов, скандал вокруг боя только подогреет мечту о будущем повторном поединке. И для UFC это хорошая реклама и возможность раскрутки своих бойцов.