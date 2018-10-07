Скандал вокруг поединка бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора продолжает развиваться. В дело вмешалась Атлетическая комиссия американского штата Невада, которая давала санкцию на бой. Россиянину грозит штраф за поведение после боя.

Скандал вокруг поединка бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора продолжает развиваться. В дело вмешалась Атлетическая комиссия американского штата Невада, которая давала санкцию на бой. Россиянину грозит штраф за поведение после боя.Глава ведущей американской лиги UFC Дэйна Уайт отметил, что ситуация после боя Нурмагомедова и Макгрегора вышла из-под контроля. Эксперты считают, что вряд ли Лига найдет доводы в пользу лишения российского спортсмена чемпионского титула, но ему грозят дисциплинарные и, возможно, финансовые санкции.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Нурмагомедов полностью доминировал в бою и выиграл досрочно удушающим приемом. Но после боя Хабиб ответил на вызов одного из спарринг-партнеров Макгрегора и полез в драку вне стен октагона. В то же время несколько членов команды Нурмагомедова напали на Макгрегора."Я увидел, как один из бойцов Конора вызывает Хабиба, — цитирует Спортс.Ru Уайта. – И Хабиб принял вызов. Затем два парня Хабиба вышли в октагон и ударили Конора. Спортивная комиссия Невады расследует произошедшее. Конора ни в чем не обвиняют. Под подозрением Хабиб и его товарищи".Как сообщалось, троих секундантов Хабиба задержала полиция, но затем их выпустили на свободу. При этом Макгрегор не стал писать заявление в правоохранительные органы. Тем не менее, по словам Уайта, Нумагомедову грозит лишение гонорара за бой в размере 2 млн долларов. Кроме того, возможно, что россиянину не продлят рабочую визу в США и выдворят из страны. Крайней мерой, по словам Уайта, может стать лишение Нурмагомедова титула чемпиона.