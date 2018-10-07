Спортивный праздник проводится уже 6 раз и традиционно вызывает большой интерес у москвичей...
Парад стражей порядка, показательные выступления, соревнования, полевые кухни и развлечения для детей. Спортивный праздник, посвященный в этом году 300-летию российской полиции, проводится уже 6 раз и традиционно вызывает большой интерес у москвичей.
Явное и безусловное подтверждение интереса жителей столицы к этому событию – тысячи москвичей, которые предпочли в выходной день приехать в Лужники на спортивный праздник московской полиции.
В преддверии официальной части территория, окружающая главную площадку, была заполнена шатрами, где гости смогли ознакомиться с экспозицией служб и подразделений столичной полиции. Также свою работу проводил агитационный пункт, в котором все желающие смогли получить информацию об условиях поступления на службу в органы внутренних дел.
В ожидании официальной церемонии открытия праздника гости получили возможность увидеть выступление лучших творческих коллективов и исполнителей из окружных подразделений полиции, а также Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве.
Парад подразделений московского гарнизона полиции принял заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец. Открывая парад, Андрей Понорец отметил, что основной задачей для московской полиции является вовлечение как можно большего количества сотрудников органов внутренних дел и членов их семей в занятиях физической культурой и спортом: «В современных условиях перед сотрудниками полиции стоит множество задач, реализация которых требует не только умственных усилий, воли и мужества, но и физической выносливости, силы и быстроты. Развитие этих качеств невозможно без систематического занятия спортом».
Спортивный парад, посвященный 300-летию российской полиции, открыт. Торжественным маршем проходят колонны полицейских подразделений, учебных заведений, окружных управлений внутренних дел. Подразделения главка в своих показательных выступлениях продемонстрировали работу сотрудников со спецсредствами, фигурное и экстремальное вождение автотранспорта, профессиональную езду на лошадях и джигитовку, действия подразделений по обезвреживанию злоумышленников, освобождение заложников из автомобиля.
После гостей пригласили посмотреть на спортивные соревнования, в которых приняли участие 15 команд. Среди спортсменов – чемпионы и призеры крупнейших международных соревнований, чемпионатов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Всероссийского общества «Динамо». Всемирных и Европейских игр полицейских и пожарных. В спортивную часть праздника были включены самые различные состязания, начиная от силового двоеборья и заканчивая легендарной комбинированной эстафетой, многолетняя история которой ведется с проводившихся с 1969 года на Садовом кольце стартов милиционеров-бегунов. Пока одни полицейские мерялись силой, полицейские-повара отстаивали честь своих подразделений. По мнению жюри, лучше всех с этой задачей справилась команда 2 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.
По окончании соревнований судейская коллегия подвела итоги и вручила грамоты победителям и призерам.
В командном зачете по итогам всех видов состязаний, вошедших в программу мероприятия:
1-е место заняла команда УВД по УООП;
2-е место – команда УВД по ЮАО;
3-е место – команда УВД по ЦАО.
В соревнованиях по силовому двоеборью:
1-е место – команда УВД по ЮВАО;
2-е место – команда УВД по ЮАО;
3-е место – команда УВД на ММ.
В соревнованиях по армреслингу:
1-е место – команда УВД по СЗАО;
2-е место – команда УВД по ЮЗАО;
3-е место – команда УВД по ЮАО.
В соревнованиях по гиревому спорту:
1-е место – команда 55 дивизии войск национальной гвардии РФ;
2-е место – команда УВД по ЮАО;
3-е место – команда УВД по ЮВАО.
В соревнованиях по борьбе дзюдо:
1-е место – команда УООП;
2-е место – команда УВД по ЮАО;
3-е место – команда УВД по ЦАО.
В соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»:
1-е место – команда УВД по ЮВАО;
2-е место – команда УВД по ЦАО;
3-е место – команда УООП.
В соревнованиях по перетягиванию каната:
1-е место – команда УВД по ЗАО;
2-е место – команда УВД по ЮЗАО;
3-е место – команда УВД по САО.
В соревнованиях по мини-футболу:
1-е место – команда УВД по ТиНАО;
2-е место – команда УГИБДД;
3-е место – команда УВД на ММ.
В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета:
1-е место – команда УООП;
2-е место – команда УВД по ЗАО;
3-е место – команда УГИБДД.
В соревнованиях по перекантовке шины:
1-е место – команда УООП;
2-е место – команда УВД по ЗАО;
3-е место – команда УВД по САО.
В комбинированной эстафете места распределились следующим образом:
1-е место – команда УООП;
2-е место – команда УВД по ЮАО;
3-е место – команда УВД по ЦАО.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве