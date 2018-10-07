Спортивный праздник проводится уже 6 раз и традиционно вызывает большой интерес у москвичей...

Парад стражей порядка, показательные выступления, соревнования, полевые кухни и развлечения для детей. Спортивный праздник, посвященный в этом году 300-летию российской полиции, проводится уже 6 раз и традиционно вызывает большой интерес у москвичей.Явное и безусловное подтверждение интереса жителей столицы к этому событию – тысячи москвичей, которые предпочли в выходной день приехать в Лужники на спортивный праздник московской полиции.В преддверии официальной части территория, окружающая главную площадку, была заполнена шатрами, где гости смогли ознакомиться с экспозицией служб и подразделений столичной полиции. Также свою работу проводил агитационный пункт, в котором все желающие смогли получить информацию об условиях поступления на службу в органы внутренних дел.В ожидании официальной церемонии открытия праздника гости получили возможность увидеть выступление лучших творческих коллективов и исполнителей из окружных подразделений полиции, а также Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве.Парад подразделений московского гарнизона полиции принял заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец. Открывая парад, Андрей Понорец отметил, что основной задачей для московской полиции является вовлечение как можно большего количества сотрудников органов внутренних дел и членов их семей в занятиях физической культурой и спортом: «В современных условиях перед сотрудниками полиции стоит множество задач, реализация которых требует не только умственных усилий, воли и мужества, но и физической выносливости, силы и быстроты. Развитие этих качеств невозможно без систематического занятия спортом».Спортивный парад, посвященный 300-летию российской полиции, открыт. Торжественным маршем проходят колонны полицейских подразделений, учебных заведений, окружных управлений внутренних дел. Подразделения главка в своих показательных выступлениях продемонстрировали работу сотрудников со спецсредствами, фигурное и экстремальное вождение автотранспорта, профессиональную езду на лошадях и джигитовку, действия подразделений по обезвреживанию злоумышленников, освобождение заложников из автомобиля.После гостей пригласили посмотреть на спортивные соревнования, в которых приняли участие 15 команд. Среди спортсменов – чемпионы и призеры крупнейших международных соревнований, чемпионатов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Всероссийского общества «Динамо». Всемирных и Европейских игр полицейских и пожарных. В спортивную часть праздника были включены самые различные состязания, начиная от силового двоеборья и заканчивая легендарной комбинированной эстафетой, многолетняя история которой ведется с проводившихся с 1969 года на Садовом кольце стартов милиционеров-бегунов. Пока одни полицейские мерялись силой, полицейские-повара отстаивали честь своих подразделений. По мнению жюри, лучше всех с этой задачей справилась команда 2 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.По окончании соревнований судейская коллегия подвела итоги и вручила грамоты победителям и призерам.В командном зачете по итогам всех видов состязаний, вошедших в программу мероприятия:1-е место заняла команда УВД по УООП;2-е место – команда УВД по ЮАО;3-е место – команда УВД по ЦАО.В соревнованиях по силовому двоеборью:1-е место – команда УВД по ЮВАО;2-е место – команда УВД по ЮАО;3-е место – команда УВД на ММ.В соревнованиях по армреслингу:1-е место – команда УВД по СЗАО;2-е место – команда УВД по ЮЗАО;3-е место – команда УВД по ЮАО.В соревнованиях по гиревому спорту:1-е место – команда 55 дивизии войск национальной гвардии РФ;2-е место – команда УВД по ЮАО;3-е место – команда УВД по ЮВАО.В соревнованиях по борьбе дзюдо:1-е место – команда УООП;2-е место – команда УВД по ЮАО;3-е место – команда УВД по ЦАО.В соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»:1-е место – команда УВД по ЮВАО;2-е место – команда УВД по ЦАО;3-е место – команда УООП.В соревнованиях по перетягиванию каната:1-е место – команда УВД по ЗАО;2-е место – команда УВД по ЮЗАО;3-е место – команда УВД по САО.В соревнованиях по мини-футболу:1-е место – команда УВД по ТиНАО;2-е место – команда УГИБДД;3-е место – команда УВД на ММ.В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета:1-е место – команда УООП;2-е место – команда УВД по ЗАО;3-е место – команда УГИБДД.В соревнованиях по перекантовке шины:1-е место – команда УООП;2-е место – команда УВД по ЗАО;3-е место – команда УВД по САО.В комбинированной эстафете места распределились следующим образом:1-е место – команда УООП;2-е место – команда УВД по ЮАО;3-е место – команда УВД по ЦАО.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве