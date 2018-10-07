Женщина рассказала, что после визита своего приятеля она обнаружила пропажу дорогих часов и денежных средств...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 35-летнего приезжего по подозрению в квартирной краже.В полицию поступило заявление от 47-летней москвички. Женщина рассказала, что к ней домой зашел приятель, чтобы вернуть денежный долг. После ухода мужчины она обнаружила, что пропали ее золотые часы, а также денежные средства. Материальный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на вокзале задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, незаметно взял из тумбочки денежные средства и дорогостоящие золотые часы. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39