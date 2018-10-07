В аварии пострадали пять человек и погибли две собаки

В аварии пострадали пять человек и погибли две собакиТройное ДТП произошло в районе Химзавода по вине нетрезвого водителя, сообщает портал со ссылкой на представителей регионального УМВД.По информации СМИ, 27-летний водитель LADA Priora не успел затормозить перед ехавшей в попутном направлении иномаркой Datsun, от удара отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с ВАЗ-2112.В аварии пострадали пять человек. Самые серьезные травмы получил водитель «двенадцатой». Его госпитализировали. Также пострадал водитель и трое пассажиров иномарки – две женщины и мужчина. Им помощь оказались на месте происшествия. В соцсетях сообщили, что в ДТП погибли две собаки.Обстоятельства произошедшего выясняются.