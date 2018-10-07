Крупнейшая в США промоутерская компания по смешанным единоборствам UFC провела в Лас-Вегасе турнир года, главным боем которого стал поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Наш боец выиграл, что спровоцировало скандал в зрительном зале, где большинство болело за ирландца.

Крупнейшая в США промоутерская компания по смешанным единоборствам UFC провела в Лас-Вегасе турнир года, главным боем которого стал поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Наш боец выиграл, что спровоцировало скандал в зрительном зале, где большинство болело за ирландца.Сам бой получился очень зрелищным. Первые два раунда проходили под диктовку Нурмагомедова, он дважды захватывал ноги Конора и постепенно наращивал преимущество. Однако Макгрегор проявил чудеса выживаемости и в третьем периоде даже перехватил инициативу. Впрочем, в четвертом раунде Хабиб довел до логического завершения бой: он снова перевел соперника в партер, а затем заставил его сдаться после удушающего приема.После этого в октагоне и зале стало твориться что-то невообразимое. Сам Нурмагомедов налетел на товарища Макгрегора и его спарринг-партнера Диллона Дэниса. В то же время секундант Хабиба и боец Зубайра Тухугов сошелся в клинче с проигравшим ирландцем.В зале не слишком многочисленные поклонники россиянина подверглись атаке ирландского большинства, но живыми не сдались, оказав упорное сопротивление, так что пришлось вмешиваться полиции. Под присмотром страже порядка также покинул арену Нурмагомедов, которому даже не вручили пояс чемпиона, опасаясь продолжения "битвы года".После боя правоохранители также задержали менеджера Нурмагомедова Ризвана Магомедова и еще одного из членов команды российского чемпиона. Причины задержания пока не озвучены, но, скорее всего, им вменяют в вину организацию беспорядка на арене.