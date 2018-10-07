Отец и первый тренер чемпиона лиги UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманал почувствовал себя плохо во время поединка своего сына с ирландцем Конором Макрегором. Напомним, что Нурмагомедову-старшему не дали визу в США и он смотрел за поединком сына по телевизору.

Отец и первый тренер чемпиона лиги UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап почувствовал себя плохо во время поединка своего сына с ирландцем Конором Макрегором. Напомним, что Нурмагомедову-старшему не дали визу в США и он смотрел за поединком сына по телевизору.Источники, близкие к семье Нурмагомедовых, сообщили, что к отцу Хабиба даже приехала скорая помощь, чтобы помочь справиться со стрессом. Сам ветеран спорта отметил, что сильно волновался и не спал двое суток.Хабиб Нурмагомедов, который устроил скандал после боя и подрался с секундантом Макгрегора, уже принес свои извинения и особенно сетовал на то, что подвел отца: "Знаю, что отец порвёт меня, когда я вернусь домой. Он был очень недоволен".При этом россиянин объяснил, почему сорвался: "Медиа меняет MMA. Есть спорт, построенный на уважении, а не на „треш-токинге“. Я говорил раньше, что хочу изменить эту игру. Не хочу, чтобы люди говорили всякое дерьмо о соперниках, отце, религии. Нельзя говорить о религии, нации. Для меня это очень важно. Невада, извините. Вегас, извините".