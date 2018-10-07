Следственной частью СУ УВД по СВАО города Москвы направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий с недвижимостью...

"По данным предварительного следствия, злоумышленники заключали с гражданами договоры аренды квартир в городе Москве. После получения от клиентов денежных средств они переставали выполнять обязательства по договорам. В общей сложности потерпевшими по делу признаны 40 человек. Общая сумма материального ущерба составила 1 миллион 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В сентябре прошлого года трое фигурантов были задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."В настоящее время предварительное расследование завершено и уголовное дело направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", – добавила Ирина Волк.