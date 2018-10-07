Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter рассказал подробности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter рассказал подробности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Помпео назвал встречу хорошей, пишет РИА Новости.Беседа Помпео и Ким Чен Ына была посвящена реализации договоренностей, достигнутых лидерами США и КНДР на саммите в Сингапуре. "Мы продолжаем добиваться прогресса", — написал Помпео.Дипломаты Северной Кореи и Соединенных Штатов готовят новую встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Президент США уже анонсировал ее "в очень скором времени".После визита в Пхеньян Помпео отправится в Сеул и Токио, чтобы довести руководства Южной Кореи и Японии итоги переговоров.