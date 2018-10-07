Откровенные фото Кейт Миддлтон, новая трагедия в жизни Ани Лорак, день рождения Владимира Путина, отъезд певицы Полины Гагариной из России – все это стало предметом споров пользователей Сети на текущей неделе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Откровенные фото Кейт Миддлтон, новая трагедия в жизни Ани Лорак, день рождения Владимира Путина, отъезд певицы Полины Гагариной из России – все это стало предметом споров пользователей Сети на текущей неделе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Многие помнят давний скандал с фотографиями обнаженных Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который закончился судебным разбирательством.Теперь в Сети появились еще более откровенные снимки королевской семьи, однако теперь это сделано осознанно.Жизнь певицы Ани Лорак омрачила трагедия. Автомобиль, который перевозил гастрольное оборудование артистки, попал в смертельное ДТП.Грузовик "Камаз" из команды певицы столкнулся с легковым автомобилем. Сообщается, что фура перевозила концертное оборудование в другие города.У Владимира Путина сегодня день рождения – президенту России исполнилось 66 лет. Не секрет, что в таком возрасте многие люди уже отходят от дел, сидят с внуками и постепенно отрываются от активной общественной жизни.Глава государства выглядит для своего возраста бодрым и подтянутым. В чем же главный секрет Владимира Путина? Читайте наш материал.Недавно Полину Гагарину жестко раскритиковали за неудачный выбор наряда. Судя по всему, певицу не особо волнуют едкие комментарии в ее адрес. В данный момент артистка проводит время в Париже.На опубликованном в Instagram снимке Гагарина позирует на фоне Эйфелевой башни. Пост дополнен размышлениями певица. Она поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них "доска желаний".5Первая леди США Меланья Трамп призналась, что далеко не во всем согласна с супругом. Она всегда открыто ему об этом говорит.Американский лидер Дональд Трамп активно ведет Twitter. Зачастую он делает слишком резкие и провокационные заявления.Такие выпады в Cети не поддерживает даже его супруга. "Я не всегда согласна с тем, что он пишет, и я говорю ему об этом. Я откровенно высказываю ему свое мнение и даю советы", – призналась Меланья.ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 7 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В И СПЕЦИАЛЬНЫХ !