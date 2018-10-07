Легковушка перевернулась на крышу после столкновения с другим автомобилем на Смольной набережной в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, предполагаемый виновник аварии мог не справиться с управлением и выехать на полосу встречного движения.

В субботу, 6 октября, на Смольной набережной в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из которых опрокинулся после столкновения.Судя по кадрам, сделанным регистратором, одна из легковушек выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим транспортным средством. После этого авто предполагаемого виновника аварии не устояло на колесах и перевернулось.Очевидцы оперативно эвакуировали водителя из салона машины, лежавшей на крыше.Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако их количество, а также характер и степень тяжести полученных травм не уточняются.Окончательные выводы о степени виновности участников произошедшего можно будет сделать только после того, как сотрудники полиции изучат все обстоятельства ДТП.