На восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви собрали уже около 4 миллионов рублей.

На восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви собрали уже около 4 миллионов рублей. Построить новый храм помогут, в том числе, фотографии и зарисовки уничтоженного памятника архитектуры. А пока реставраторы изучают древний алтарь, обнаруженный на месте пожара. Какие версии выдвигают специалисты?Горы угля и пепла, обгорелые брёвна – это все, что осталось от Успенской церкви. Уцелела только нижняя часть сооружения — стены частично выдержали пожар. Огонь уничтожил храм, но приоткрыл тайну, которая хранилась несколько столетий.Помещение за стеной было глухим и скрытым от посторонних глаз. Но сейчас через обгоревшие брёвна можно заметить внутри остатки старого пятистенного сруба. Правда, что это за конструкция, пока доподлинно неизвестно.На берегу Кондопожской губы в разное время было минимум четыре церкви. Первую построили в 1563-м, вторую – через тридцать два года — в 1585-м, третью – в 1619-м, а четвертую, ту, что стояла до недавнего времени — в 1774 году… Первые две сгорели, а вот что было с третьей — неизвестно. Возможно, церковь разобрали, или перестроили, а алтарь надежно спрятали."Если это алтарь – то алтарь от третьей. Возможно, строители отнеслись к какому-то значимому захоронению с уважением, обнесли его обрубом в виде алтаря и заключили в подалтарное пространство", — рассказала главный специалист Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Светлана Куспак.Что же это такое – специалистам еще предстоит разобраться, а пока решают другой вопрос – как восстановить сгоревший храм. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца восемнадцатого века."Там, где сохранилась необгорелая поверхность бревна, там информации больше. Несмотря на то, что брёвна обгорели, потеряли в диаметре, специалисту здесь очень много чего читается", — пояснила Светлана Куспак.По документам, фотографиям и зарисовкам сейчас можно воспроизвести 95 процентов проекта. Сейчас продолжаются работы по сортировке брёвен. Перевезти их в закрытое хранилище должны до 15 ноября. На восстановление Успенской церкви уже собрали 3 миллиона 800 тысяч рублей, но, по оценке специалистов, необходимо гораздо больше — 110 миллионов рублей.