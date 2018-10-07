7 октября 1918 года Приказом № 1 по Главному управлению рабоче-крестьянской милиции НКВД были созданы инспекторский и информационный отделы.

7 октября 1918 года Приказом № 1 по Главному управлению рабоче-крестьянской милиции НКВД были созданы инспекторский и информационные отделы.Штабная функция – неотъемлемая составная часть системы управления органами внутренних дел. Сначала ее выполняли отделы в Инспекции Главного управления милиции, затем в 30-40-е годы – Главная инспекция ОГПУ (НКВД) по милиции и уголовному розыску, в 50-60-е годы – организационно-методический и контрольно-инспекторский отделы МВД (МООП) СССР.В 1969 году было образовано Организационно-инспекторское управление, переименованное в 1971 году в Штаб МВД России. Штабы были созданы также во всех МВД-УВД республик, краев, областей - горрайорганах. В 1996 году создан Главный штаб МВД России, который в 1998 году в связи с реорганизацией МВД России был преобразован в Главное организационно-инспекторское управление.В 2012 году в результате реформирования органов внутренних дел в структуре центрального аппарата МВД России создан Организационно-аналитический департамент, определяющий общую стратегию в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.В настоящее время штабные подразделения играют ведущую роль в организации управления службами и подразделениями органов внутренних дел, координируют их деятельность, вырабатывают и реализуют управленческие решения.Деятельность сотрудников штабов в первую очередь заключается в непрерывном контроле за оперативной обстановкой, комплексном анализе и прогнозировании криминогенной ситуации, организационном и методическом обеспечении работы органов внутренних дел.