Покупательница якобы перевела через мобильный банк оговоренную сумму и продемонстрировала скриншот с экрана телефона. Но деньги на счет потерпевшего так и не поступили...

Оперативники ОМВД России по району Строгино задержали 32-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве.В полицию обратился житель столицы. По его словам, незнакомая женщина в сети Интернет откликнулась на его объявление о продаже золотых ювелирных украшений. При встрече на Строгинском бульваре покупательница, осмотрев товар, якобы перевела через мобильный банк оговоренную сумму и продемонстрировала скриншот с экрана телефона. Но деньги на счет потерпевшего так и не поступили. В результате ущерб составил более 170 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую на территории Московской области. Ею оказалась 32-летняя местная жительница.Дознанием ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицией проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной на территории округа и города Москвы.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56