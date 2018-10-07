Каждый участник должен был проехать по трассе на детском автомобиле без нарушений, не получив штрафные очки...

Основной целью мероприятия является воспитание культуры безопасного поведения детей в городской среде и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.Сотрудники 5 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве совместно с общественной организацией «Мотодети» посетили первоклашек ГБОУ «Школа № 875» и провели в игровой форме урок по безопасности дорожного движения.Перед эстафетой автоинспекторы провели с детьми беседу о дорожной безопасности. В ходе инструктажа сотрудники ГИБДД рассказали детям о важности соблюдения Правил дорожного движения, о дорожных ловушках, о правилах для велосипедистов, пешеходов и пассажиров.Закрепить свои знания и практические навыки дети смогли в спортивной эстафете. Разделившись на команды, каждый участник должен был проехать по трассе на детском автомобиле без нарушений, не получив штрафные очки.Заключительный этап прошел в форме викторины. Ребята собирали мозайки из дорожных знаков, объясняя, для чего они нужны и где применяются.Всем детям инспекторы дорожно-патрульной службы вручили памятки по Правилам дорожного движения, а ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за интересную проведенную беседу и эстафету.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81