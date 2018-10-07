Примите участие в онлайн-голосовании и выберите лучшего Народного участкового Владимирской области, который будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса!

С 7 по 16 октября во Владимирской области проходит онлайн-голосование второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2018".Напомним, что на первом этапе конкурса, проходившем с 11 по 20 сентября, в ходе народного голосования жители региона выбрали 18 лучших участковых уполномоченных полиции.Теперь в ходе онлайн-голосования на сайте УМВД России по Владимирской области граждане сами выберут одного наиболее достойного претендента на звание «Народный участковый» из числа финалистов. Итоги голосования и имя лучшего Народного участкового уполномоченного полиции нашего региона будут объявлены 17 октября. Победитель будет представлять Владимирскую область на заключительном (всероссийском) этапе конкурса. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в ноябре текущего года.