Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что информация британских СМИ о возможности кибератак Лондона для отключения электроснабжения в РФ является очередным фейком. Бондиана отдыхает, — оценил эти заявления Клинцевич.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что информация британских СМИ о возможности кибератак Лондона для отключения электроснабжения в РФ является очередным фейком. "Бондиана отдыхает", — оценил эти заявления Клинцевич. По мнению политика, такие заявления делаются для того, чтобы напомнить о былом могуществе Британии.Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности написала, что Минобороны Великобритании рассматривает вариант массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России. Этот план разрабатывается "на случай агрессии Москвы"."Какая-то фантасмагория в духе самых худших шпионских романов", — сказал сенатор, комментируя эту "инициативу". Его удивляет тот факт, что новости такого уровня появились в издании, обычно отличающимся высоким уровнем публикаций. И если газета ссылается на свои источники в Минобороны, значит, они действительно существуют. "Если в спецслужбах Великобритании действительно рассматривают возможность такого сценария, это говорит об их полном непрофессионализме. Эти приемы и методы недостойны цивилизованного государства", — добавил Клинцевич.