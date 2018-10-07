Найти сейчас интересную пьесу сложно – все или до дыр заезжено, или архаично, или вторично. Вот и приходится крутиться. Молодой режиссер Алексей Золотовицкий решил инсценировать повесть Игоря Гатина Однажды в СССР, опубликованную в 2018 году. Корреспондент Dni.Ru побывал на премьере в филиале театра имени Пушкина.

Найти сейчас интересную пьесу сложно – все или до дыр заезжено, или архаично, или вторично. Вот и приходится крутиться. Молодой режиссер Алексей Золотовицкий решил инсценировать повесть Игоря Гатина "Однажды в СССР", опубликованную в 2018 году. Корреспондент Dni.Ru побывал на премьере в филиале театра имени Пушкина.Качество самой повести – от фабулы до языка – вызывает,конечно, вопросы. Алогичные поступки героев, нестыковки в сюжете, несовершенныйязык. Алексей Золотовицкий (не даром ведь учился на журфаке и играл в сериале "Филфак"!) постарался нивелировать все это, сократив книгу почти вдва раза, убрав лишних, как ему показалось, героев, оставив за скобками темупреступности и коррупции, дописав куски текста про московские пробки и точечнуюзастройку. Ну и переделав до кучи название в "Сделано вСССР".Ставить повесть, которая, очевидно, была задумана как драмаверившего в советские идеалы поколения и которая оканчивается крахом главногогероя, прямолинейно нельзя было. Поэтому Золотовицкий избрал для своей фантазии на тему 80-х форму эдакогокапустника – веселого спектакля о том, что вСССР были и секс, и бизнес.Причем сама история парня из Пензы, который, начитавшисьпролетарских классиков, мечтал сражаться с врагами социализма "на поляхбесконечно ожесточенных дипломатических сражений", но в итоге стал спекулянтом,за что и поплатился, для режиссера интересна постольку поскольку. Да характеры героеввыписаны им еще поверхностнее, чем в книге. Для тех, кто повести не читал, многоена сцене покажется странным. Зрители же "в материале", скажут, что вкниге многое было не так и не поэтому.В спектакле происходящее и задуманное как стеб, поройпереходит в откровеный китч, где и Ленин в солнцезащитных очках, и "Миллион алых роз", и портрет Высоцкого работы Шилова, который сам по себе есть квинтэссенция пошлости. Это своеобразный привет режиссера авторуповести, в которой "в вечернее небовырывались "кони" с хрипотцой Высоцкого и томно выплывал "айсберг" Пугачевой".Ощущение китча в спектакле усиливается на песне Moscow группыDschinghis Khan, которая призвана,очевидно "поддать жару" и звучит дважды, вызывая запланированныеовации у зрителей.Из столь слабого, как повесть Гатина, материала,Золотовицкий, конечно, выжал все, что мог. Во многом это заслуга актеров, почтивсе из которых играют по несколько ролей. К ним вопросов нет. И исполнитель роли Романа – главногогероя – Сергей Кудряшов органично смотрится в роли провинциального идеалиста, который думал, что "творог делается из вареников", но столкнулся с суровой реальностью. Мол, обвешивать, обманывать и обсчитывать – хорошо, а верить Марксу и Энгельсу (он тоже появится в спектакле) – наивно.Сценография в спектакле, построенная на появлении действующихлиц из открывающихся окошек, хотя и не нова, как прием, но здесь кажетсяостроумной и помогает с легкостью переместиться то в приемную комиссию МГУ, тов магазин, то в общежитие, то на рынок.Стену-трансформер украшают приметы позднесоветской эпохи -плакаты артистов и олимпийского мишки, чеканка, перекидной календарь инаглядная агитация. А в фойе театра зрителей ждет стилизованный под советскийбуфет. Зрителей словно бы приглашают на пару часов вернуться в прошлое – в эпохудефицита, комсомольских собраний, спекулянтов, и посмотреть на все это с юмороми нежностью. Но многие после всего увиденного, наверное, захотят поплотнеезакрыть туда дверь.