Найти сейчас интересную пьесу сложно – все или до дыр заезжено, или архаично, или вторично. Вот и приходится крутиться. Молодой режиссер Алексей Золотовицкий решил инсценировать повесть Игоря Гатина Однажды в СССР, опубликованную в 2018 году. Корреспондент Dni.Ru побывал на премьере в филиале театра имени Пушкина.
Найти сейчас интересную пьесу сложно – все или до дыр заезжено, или архаично, или вторично. Вот и приходится крутиться. Молодой режиссер Алексей Золотовицкий решил инсценировать повесть Игоря Гатина "Однажды в СССР", опубликованную в 2018 году. Корреспондент Dni.Ru побывал на премьере в филиале театра имени Пушкина.
Качество самой повести – от фабулы до языка – вызывает,
конечно, вопросы. Алогичные поступки героев, нестыковки в сюжете, несовершенный
язык. Алексей Золотовицкий (не даром ведь учился на журфаке и играл в сериале "Филфак"!) постарался нивелировать все это, сократив книгу почти в
два раза, убрав лишних, как ему показалось, героев, оставив за скобками тему
преступности и коррупции, дописав куски текста про московские пробки и точечную
застройку. Ну и переделав до кучи название в "Сделано в
СССР".
Ставить повесть, которая, очевидно, была задумана как драма
верившего в советские идеалы поколения и которая оканчивается крахом главного
героя, прямолинейно нельзя было. Поэтому Золотовицкий избрал для своей фантазии на тему 80-х форму эдакого
капустника – веселого спектакля о том, что в
СССР были и секс, и бизнес.
Причем сама история парня из Пензы, который, начитавшись
пролетарских классиков, мечтал сражаться с врагами социализма "на полях
бесконечно ожесточенных дипломатических сражений", но в итоге стал спекулянтом,
за что и поплатился, для режиссера интересна постольку поскольку. Да характеры героев
выписаны им еще поверхностнее, чем в книге. Для тех, кто повести не читал, многое
на сцене покажется странным. Зрители же "в материале", скажут, что в
книге многое было не так и не поэтому.
В спектакле происходящее и задуманное как стеб, порой
переходит в откровеный китч, где и Ленин в солнцезащитных очках, и "Миллион алых роз", и портрет Высоцкого работы Шилова, который сам по себе есть квинтэссенция пошлости. Это своеобразный привет режиссера автору
повести, в которой "в вечернее небо
вырывались "кони" с хрипотцой Высоцкого и томно выплывал "айсберг" Пугачевой".
Ощущение китча в спектакле усиливается на песне Moscow группы
Dschinghis Khan, которая призвана,
очевидно "поддать жару" и звучит дважды, вызывая запланированные
овации у зрителей.
Из столь слабого, как повесть Гатина, материала,
Золотовицкий, конечно, выжал все, что мог. Во многом это заслуга актеров, почти
все из которых играют по несколько ролей. К ним вопросов нет. И исполнитель роли Романа – главного
героя – Сергей Кудряшов органично смотрится в роли провинциального идеалиста, который думал, что "творог делается из вареников", но столкнулся с суровой реальностью. Мол, обвешивать, обманывать и обсчитывать – хорошо, а верить Марксу и Энгельсу (он тоже появится в спектакле) – наивно.
Сценография в спектакле, построенная на появлении действующих
лиц из открывающихся окошек, хотя и не нова, как прием, но здесь кажется
остроумной и помогает с легкостью переместиться то в приемную комиссию МГУ, то
в магазин, то в общежитие, то на рынок.
Стену-трансформер украшают приметы позднесоветской эпохи -
плакаты артистов и олимпийского мишки, чеканка, перекидной календарь и
наглядная агитация. А в фойе театра зрителей ждет стилизованный под советский
буфет. Зрителей словно бы приглашают на пару часов вернуться в прошлое – в эпоху
дефицита, комсомольских собраний, спекулянтов, и посмотреть на все это с юмором
и нежностью. Но многие после всего увиденного, наверное, захотят поплотнее
закрыть туда дверь.